РИА Новости: ВСУ могут сформировать ударные группы для прорыва к Мелитополю

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев и его союзники многого ждут от предстоящего контрнаступления. О том, на каких участках фронта могут активизироваться ВСУ, рассказали журналисты РИА Новости.

Ранее в западной прессе рассматривались два возможных сценария. Первый предполагал форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до границы с Крымом, чтобы перекрыть сухопутный коридор к полуострову. Это может затруднить военную логистику России и осложнить её оборону.

Второй сценарий включал активизацию в Донбассе, чтобы оттеснить ВС РФ на восток. Цель данных действий — препятствовать связи с Крымом.

Западные СМИ также упоминали Луганск. Кроме того, власти Запорожья многократно сообщали о готовности украинских сил сформировать ударные группы для возможного прорыва к Мелитополю.

Главным ресурсом ВСУ является большое количество живой силы. Основной ударной группировкой должна стать "Гвардия наступления", в которую входят восемь бригад, состоящих из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. Общее число военных — около 40 тыс. человек, при этом почти 20 тыс. из них прошли подготовку за рубежом. Управление такими подразделениями осуществляется не армией, а Министерством внутренних дел.

Военный эксперт и офицер ВСУ с псевдонимом Арти Грин отмечает, что его тревожит оперативное искусство военачальников. Например, в осеннем сражении на Харьковском и Херсонском направлениях украинские войска не смогли развить наступление, хотя у них были все необходимые ресурсы.

"Я не видел ничего, что могло бы внушать оптимизм сейчас", — заключил офицер.

Грин отмечает, что на этот раз ВС РФ было дано время подготовиться к обороне, и её успех станет решающим фактором для всей кампании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.