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РИА Новости: ВСУ могут сформировать ударные группы для прорыва к Мелитополю

2:02
Силовые структуры

Киев и его союзники многого ждут от предстоящего контрнаступления. О том, на каких участках фронта могут активизироваться ВСУ, рассказали журналисты РИА Новости.

РИА Новости: ВСУ могут сформировать ударные группы для прорыва к Мелитополю

Ранее в западной прессе рассматривались два возможных сценария. Первый предполагал форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до границы с Крымом, чтобы перекрыть сухопутный коридор к полуострову. Это может затруднить военную логистику России и осложнить её оборону.

Второй сценарий включал активизацию в Донбассе, чтобы оттеснить ВС РФ на восток. Цель данных действий — препятствовать связи с Крымом.

Западные СМИ также упоминали Луганск. Кроме того, власти Запорожья многократно сообщали о готовности украинских сил сформировать ударные группы для возможного прорыва к Мелитополю.

Главным ресурсом ВСУ является большое количество живой силы. Основной ударной группировкой должна стать "Гвардия наступления", в которую входят восемь бригад, состоящих из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. Общее число военных — около 40 тыс. человек, при этом почти 20 тыс. из них прошли подготовку за рубежом. Управление такими подразделениями осуществляется не армией, а Министерством внутренних дел.

Военный эксперт и офицер ВСУ с псевдонимом Арти Грин отмечает, что его тревожит оперативное искусство военачальников. Например, в осеннем сражении на Харьковском и Херсонском направлениях украинские войска не смогли развить наступление, хотя у них были все необходимые ресурсы.

"Я не видел ничего, что могло бы внушать оптимизм сейчас", — заключил офицер.

Грин отмечает, что на этот раз ВС РФ было дано время подготовиться к обороне, и её успех станет решающим фактором для всей кампании.

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Где будут наступать ВСУ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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