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МК: Дандыкин заявил о планах наступления войск ВС Украины в зоне СВО

1:04
Силовые структуры

Военный аналитик капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин проинформировал о планах ВСУ по предстоящему наступлению. Он считает, что возможны одновременные провокации в приграничной зоне в Курской, Белгородской, Брянской областях.

МК: Дандыкин заявил о планах наступления войск ВС Украины в зоне СВО

Краеугольным камнем может стать приазовское сражение.

"ВСУ хотят рвануть на Мариуполь, выйти к Азовскому морю, чтобы перекрыть сухопутный коридор в Крым. Но там степь, всё пристреляно. Наши бойцы хорошо "закопались". Мы в обороне, преимущество в артиллерии за нами", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Он отметил, что российской армии следует предпринять меры для того, чтобы переиграть противника.

По мнению Дандыкина, ВСУ сейчас всеми силами попытаются прорваться к Крыму. Наиболее вероятными сроками наступления эксперт назвал последнюю неделю апреля-начало мая.

"Я думаю, что они попытаются испортить нам майские праздники", — сказал Дандыкин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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