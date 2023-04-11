В зоне СВО на Украине уничтожен командир роты нацбатальона "Карпатская Сечь" ВСУ Артур Асадов

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Telegram-канал "Украина.ру" проинформировал, что в ходе спецоперации ликвидирован командир роты нацбатальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов.

Его подразделение участвовало в захвате Изюма во время контрнаступления в Харькове. Ликвидированный боевик при жизни был медийной персоной, давал интервью. Он признался в том, что собственный отец уговаривал его "не воевать за бандеровцев".

Ранее военкор Сладков сообщал, что войскам ВС России осталось освободить 20 процентов Артёмовска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.