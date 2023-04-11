Военкор Сладков заявил, что войскам ВС России осталось освободить 20 процентов Артёмовска

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам России осталось освободить 20 процентов Артёмовска (Бахмута). Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" проинформировал военный корреспондент Александр Сладков.

"Осталось около 20%. Это западная сторона, сейчас сжимаются клещи с трёх сторон в западной части города. И штурм идёт", — доложил эксперт.

Он отметил активную работу артиллерии ВС России. Сладков также сообщил, что "был виден яркий огонь солнечным днём" на западной стороне Артёмовска.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВС РФ освободили более 75% территории города. Однако он отметил, что говорить о полном контроле над Бахмутом ещё рано, поскольку продолжаются ожесточённые бои в западных районах населённого пункта.

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