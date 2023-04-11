Бывший представитель военного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин прокомментировал статью The Times, согласно которой Украина рискует потерять поддержку западных стран из-за провального контрнаступления.
"Сегодняшняя Украина — это бизнес-проект, который пока не показал никакого результата", — написал полковник в своём Telegram-канале.
По словам Басурина, эффективное наступление может оправдать потери ВСУ под Артёмовском (Бахмутом). Только так Запад поймёт, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную и финансовую помощь, добавил экс-представитель командования.
Вместе с этим полковник отметил: поддерживающие Украину чиновники считают, что у неё есть всё для успешного наступления, подталкивают к нему.
Также Басурин заявил, что европейские страны испытывают недостаток ресурсов. Вашингтон же сосредоточен на Дальнем Востоке и президентских выборах, подчеркнул полковник.
"Если ВСУ провалят наступление, поддержка Запада закончится. Что в таком случае будет с Украиной, никого не интересует, отработанный материал", — заключил бывший представитель военного командования.
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