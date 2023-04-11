Полковник Басурин: никого не интересует судьба Украины после провального наступления

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший представитель военного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин прокомментировал статью The Times, согласно которой Украина рискует потерять поддержку западных стран из-за провального контрнаступления.

"Сегодняшняя Украина — это бизнес-проект, который пока не показал никакого результата", — написал полковник в своём Telegram-канале.

По словам Басурина, эффективное наступление может оправдать потери ВСУ под Артёмовском (Бахмутом). Только так Запад поймёт, что Киеву необходимо продолжать оказывать военную и финансовую помощь, добавил экс-представитель командования.

Вместе с этим полковник отметил: поддерживающие Украину чиновники считают, что у неё есть всё для успешного наступления, подталкивают к нему.

Также Басурин заявил, что европейские страны испытывают недостаток ресурсов. Вашингтон же сосредоточен на Дальнем Востоке и президентских выборах, подчеркнул полковник.

"Если ВСУ провалят наступление, поддержка Запада закончится. Что в таком случае будет с Украиной, никого не интересует, отработанный материал", — заключил бывший представитель военного командования.

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