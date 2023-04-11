В США призывают отправить американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политики в Штатах всё чаще выступают за введение американских войск в Мексику. Свой призыв республиканцы объясняют борьбой с торговцами наркотиками.

Об этом написали в Politico. Как отметили журналисты, республиканцы готовы открыто поддержать законопроект об отправке военных. Власти недовольны иммиграцией и смертностью из-за наркотиков, добавили в СМИ.

Также в издании сказали, что демократы, в том числе лидер США Джо Байден, отказываются планировать подобные миссии.

Экс-руководитель Штатов Дональд Трамп предупреждал, что в случае победы на выборах в следующем году способен отправить спецназ для уничтожения глав наркокартелей.

"Сенатор Том Коттон заявил, что он готов отправить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами даже без разрешения этой страны", — подчеркнули журналисты.

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