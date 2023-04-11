Песков: публикации о тайных поставках ракет из Египта для ВС РФ — очередные "утки"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о тайных поставках ракет из Египта для нужд российской армии.

Он призвал не воспринимать всерьёз подобную информацию, так как в Сети в последнее время распространяют огромное количество лжи.

"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.

Ранее журналисты Washington Post, ссылаясь на попавшие в соцсети секретные файлы Пентагона, заявили, что власти Египта собирались тайно отправить Москве свыше 40 тысяч ракет, а также порох и артиллерийские снаряды. При этом конкретные сроки поставок в публикации не раскрываются.

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