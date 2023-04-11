Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о тайных поставках ракет из Египта для нужд российской армии.
Он призвал не воспринимать всерьёз подобную информацию, так как в Сети в последнее время распространяют огромное количество лжи.
"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.
Ранее журналисты Washington Post, ссылаясь на попавшие в соцсети секретные файлы Пентагона, заявили, что власти Египта собирались тайно отправить Москве свыше 40 тысяч ракет, а также порох и артиллерийские снаряды. При этом конкретные сроки поставок в публикации не раскрываются.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.