Минобороны: потери ВСУ в Артёмовске за сутки составили 450 бойцов

За минувшие сутки украинская армия потеряла 450 бойцов, продолжающих держать оборону в Артёмовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что основные усилия ВС РФ на Донецком направлении в данный момент сосредоточены на боевых действиях в Артёмовске, преимущественно на авиационной и огневой поддержке наступательных действий.

В Минобороны сообщили, что в рамках поставленных целей в районе Артёмовска российские военные выполнили 48 огневых задач, и ещё 11 — посредством военной авиации.

ВСУ и наёмники потеряли убитыми более 450 бойцов. Помимо этого, украинские подразделения в этом районе лишились трёх танков, трёх БМП, шести бронемашин, шести автомобилей. Также ВС РФ уничтожили здесь гаубицы Д-20 и МСТА-Б и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, добавили в Минобороны.

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