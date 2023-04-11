Гагин: ВС РФ готовы к контрнаступлению Украины на любом из анонсированных направлений

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения РФ готовы к наступательной операции Украины на любом из анонсированных направлений, следует из заявления советника врио руководителя Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

По его словам, сценарии контрударов украинской армии можно предугадать. Он не исключил наступления ВСУ на Донецком, Запорожском и Артёмовском направлениях. Как пояснил советник, киевский режим ещё не потерял веру в возможность улучшить позиции в районе Артёмовска.

Гагин также добавил, что армия Украины может предпринять попытку прорыва к Крымскому полуострову.

"Мы готовы, у нас достаточно эшелонированная оборона", — подчеркнул советник врио главы ДНР в эфире "России 1".

Ранее Гагин сообщил, что у ВСУ нет достаточного количества резервов для проведения успешного контрнаступления весной.

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