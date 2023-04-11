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Гагин: ВС РФ готовы к контрнаступлению Украины на любом из анонсированных направлений

0:56
Силовые структуры

Подразделения РФ готовы к наступательной операции Украины на любом из анонсированных направлений, следует из заявления советника врио руководителя Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

Гагин: ВС РФ готовы к контрнаступлению Украины на любом из анонсированных направлений

По его словам, сценарии контрударов украинской армии можно предугадать. Он не исключил наступления ВСУ на Донецком, Запорожском и Артёмовском направлениях. Как пояснил советник, киевский режим ещё не потерял веру в возможность улучшить позиции в районе Артёмовска.

Гагин также добавил, что армия Украины может предпринять попытку прорыва к Крымскому полуострову.

"Мы готовы, у нас достаточно эшелонированная оборона", — подчеркнул советник врио главы ДНР в эфире "России 1".

Ранее Гагин сообщил, что у ВСУ нет достаточного количества резервов для проведения успешного контрнаступления весной.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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