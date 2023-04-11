Марочко: ВСУ начнут масштабное наступление с массированных ударов по позициям ВС РФ

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска начнут полномасштабное наступление с массированных ударов по гражданской инфраструктуре и прифронтовым населённым пунктам. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru. ВСУ попытаются уничтожить военные склады, пункты постоянной и временной дислокации российской армии, предупредил он.

"То есть противник нанесёт массированный удар по нашим военным объектам и позициям", — отметил Марочко.

Также подполковник считает, что киевское руководство создаст в информационном пространстве отвлекающую кампанию, чтобы сбить российскую разведку со следа. Кроме того, на страницах западных СМИ может быть опубликована чудовищная провокация, в которой обвинят ВС РФ.

ВСУ начнут локальные атаки сразу на нескольких участках фронта, чтобы отвлечь внимание от основного удара, где будут сконцентрировано максимальное количество западной бронетехники, убеждён Марочко. Также во время наступления Киев объявит новую волну мобилизации, чтобы восполнить колоссальные потери, которые понесут ВСУ в ходе боевых действий, отметил эксперт.

"Все эти факты в комплексе будут говорить о том, что началась полномасштабное наступление. Конечно, они попытаются стремительно сделать блицкриг, бросок на основном ударе. Однако наше командование просчитывает замысел противника на тонкоопасных участках. Также в тех регионах, где вероятно будет наступать противник, идёт серьёзное укрепление позиций. Таким образом, у ВСУ вряд ли получится пойти в стремительное наступление", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Успех наступательных манёвров украинской армии зависит от того, какие цели преследует Пентагон, отметил Марочко. Если США запланировали локальные достижения, то Вашингтон будет твердить о продвижении войск киевского режима.

"Однако если задача Белого дома состоит в стратегическом успехе ВСУ, а именно в перерезании сухопутного коридора в Крым, то этот план нереализуем", — заключил подполковник.

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