Соловьёв призвал нанести ядерный удар по Киеву, а не ждать контрнаступления ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

России не нужно ждать контрнаступления украинской армии, а нанести превентивный удар по противнику. Об этом заявил журналист Владимир Соловьёв. Он призвал применить тактическое ядерное оружие по центрам принятия решения в Киеве, а также уничтожить все места дислокации ВСУ.

"В чём проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие. Зачем его разрабатывали? Для сдерживания! Ну, что, сдержали?" — заявил телеведущий в эфире "Соловьёв Live".

Журналист подчеркнул, что украинские боевики обстреливают российскую территорию и убивают мирных жителей.

"Так мы тактическим долбанём!" — указал Соловьёв.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.