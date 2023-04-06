России не нужно ждать контрнаступления украинской армии, а нанести превентивный удар по противнику. Об этом заявил журналист Владимир Соловьёв. Он призвал применить тактическое ядерное оружие по центрам принятия решения в Киеве, а также уничтожить все места дислокации ВСУ.
"В чём проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие. Зачем его разрабатывали? Для сдерживания! Ну, что, сдержали?" — заявил телеведущий в эфире "Соловьёв Live".
Журналист подчеркнул, что украинские боевики обстреливают российскую территорию и убивают мирных жителей.
"Так мы тактическим долбанём!" — указал Соловьёв.
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