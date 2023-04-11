В Артёмовске продолжаются ожесточённые сражения. ВСУ несут крупные потери, ВС России уничтожают их позиции. Подразделения украинских войск начали готовиться к отступлению из города. Об этом информирует "Военная хроника".
"Командиры взводов и рот с начала апреля требуют от руководства предоставления "коридора безопасности" и артиллерийской поддержки для отхода", — отмечается в публикации.
В случае отсутствия помощи они угрожают покинуть позиции самовольно до конца апреля. Командиры воинских частей сообщают, что российские бойцы активно зачищают позиции украинской армии.
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