Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Telegram-канал военного корреспондента Чингиса Дамбиева проинформировал о новом успехе русской армии.
В ходе спецоперации в Артёмовске российскими бойцами ликвидированы двое военнослужащих ВСУ из националистической группировки "Гонор", связанной с подразделением уничтоженного Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".
Ликвидированы Артём Березнюк с позывным "Тёмыч" и Олег Корнай по кличке"Норман". До этого были убиты трое террористов из этой группировки.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО на Украине уничтожен командир роты нацбатальона ВС Украины Артур Асадов.
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Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".