В Артёмовске ликвидированы военнослужащие ВС Украины Артём Березнюк и Олег Корнай

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают уничтожать противника по всей линии фронта Донбасса. Telegram-канал военного корреспондента Чингиса Дамбиева проинформировал о новом успехе русской армии.

В ходе спецоперации в Артёмовске российскими бойцами ликвидированы двое военнослужащих ВСУ из националистической группировки "Гонор", связанной с подразделением уничтоженного Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Ликвидированы Артём Березнюк с позывным "Тёмыч" и Олег Корнай по кличке"Норман". До этого были убиты трое террористов из этой группировки.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО на Украине уничтожен командир роты нацбатальона ВС Украины Артур Асадов.

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