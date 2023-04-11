Русский мир не имел бы миллионов сторонников на потерянных Киевом территориях, если бы тотальная украинизация стартовала ещё в 1991 году.
Об этом сообщил украинский политолог Вадим Трюхан.
"Мы были слишком толерантными, и вот так те граждане, которые говорили на русском языке, они пользовались русскоязычным контентом, основа которого генерировалась в России. В результате мы получили миллионы людей, которые потенциально были готовы к коллаборационизму с оккупантом и которые начали сотрудничать с оккупантами", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".
Он отметил, что имеет в виду Крым, ЛДНР и ЛНР и частично Херсонскую и Запорожскую области, и раскритиковал коллег, придерживающихся иного мнения.
Язык — это критический фактор, подчеркнул Трюхан. По его словам, его очень волнует, что многие украинские эксперты ошибочно полагают, что никого на Украине не надо ломать через колено.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.