Трюхан: из-за "мягкого" Киева у России миллионы сторонников на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Русский мир не имел бы миллионов сторонников на потерянных Киевом территориях, если бы тотальная украинизация стартовала ещё в 1991 году.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Трюхан.

"Мы были слишком толерантными, и вот так те граждане, которые говорили на русском языке, они пользовались русскоязычным контентом, основа которого генерировалась в России. В результате мы получили миллионы людей, которые потенциально были готовы к коллаборационизму с оккупантом и которые начали сотрудничать с оккупантами", — цитирует националиста "ПолитНавигатор".

Он отметил, что имеет в виду Крым, ЛДНР и ЛНР и частично Херсонскую и Запорожскую области, и раскритиковал коллег, придерживающихся иного мнения.

Язык — это критический фактор, подчеркнул Трюхан. По его словам, его очень волнует, что многие украинские эксперты ошибочно полагают, что никого на Украине не надо ломать через колено.