Госдума РФ вызовет Викторию Нуланд на допрос "без всякого уважения"

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд не явилась на заседание парламентской комиссии Совфеда и Госдумы РФ по расследованию обстоятельств создания на Украине биологических лабораторий США.

Приглашали Нуланд через МИД России ещё год назад "официально с большим уважением дать показания", но она не явилась, что возмутило спикера ГД РФ Вячеслава Володина.

"Приглашайте посла США и спрашивайте с него. Пускай отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией и народом. Они сейчас наразворачивают по всему миру эти лаборатории, и все закончится огромной трагедией. Причина появления ковида до конца неизвестна, но все сводится к тому, что за этим стоят США и это руководство. Можно и без уважения пригласить", — подчеркнул Володин.

По его словам, "печеньки" раздавать на Майдане у них ума хватило, а ещё неизвестно, чем они были напичканы. На Украине их едят, а потом болеть будут, подытожил спикер Государственной думы РФ.

Год назад Нуланд заявляла, что на Украине есть объекты биоисследований, а якобы США Украина сейчас работают, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в "кремлёвские" руки.