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РВ: боевики ВСУ в Бахмуте призвали Украину быть "готовой к худшему"

0:50
Силовые структуры

У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артёмовске) паника. Они призывают Украину быть готовой к самому худшему. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: боевики ВСУ в Бахмуте призвали Украину быть "готовой к худшему"

Они отмечают, что известный националист, воюющий в районе Бахмута, обратился к своим сторонникам, попросив их не строить "розовых замков" и быть морально готовыми к "различным новостям" из города.

Украинские военные аналитики тем временем сообщают, что в Артёмовске 
не утихают тяжёлые бои на тех же локациях. По словам одного из киевских экспертов, российские военные ставят себе основной целью сейчас захват железнодорожного вокзала.

Добавим, ранее сегодня появились сообщения, что ВСУ готовятся к отступлению из Бахмута.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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