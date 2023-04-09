Bild*: российские войска вытесняют ВСУ из Бахмута

Российские военные продвинулись внутри Бахмута (Артёмовска) и теперь контролируют около 75 процентов города. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild* Юлиан Рёпке. Он показал карту, основанную на геолокации.

"К сожалению, поступают и наглядные доказательства того, что Украине не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, российские войска захватили там новые жилые районы. С учётом этого защищать центральный железнодорожный вокзал теперь имеет мало смысла", — заключил Рёпке.

По сообщениям украинских источников, сейчас идут основные бои за вокзал в центре Артёмовска.

Ранее боевики ВСУ, прячась в укрытии, сняли на видео прилёт российского снаряда по их танку в районе вокзала в Бахмуте.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что оборона ВСУ в Артёмовске посыпалась, и теперь украинскому командованию нужно либо вводить в бой серьёзные резервы и контратаковать, либо максимально быстро выводить войска.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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