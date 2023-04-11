Военкор Сладков предложил создать команды "охотников" за танками НАТО на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков выступил с идеей создать группы охотников за западными танками в зоне СВО и вывести их "на тропу войны". Об этом репортёр написал в своём Telegram-канале.

Он призвал объявить охоту на всё иностранное вооружение, поставляемое Западом Украине, и уничтожать его, раз пока не получается перекрыть границы.

"Говорят, на Руси создают команды для борьбы с иностранными танками. Зачем? РПГ-7 любые корпусы покорны, пусть даже из натовской брони. Главное — попасть, гранатомётчиков хватает", — отметил он.

По мнению военкора, стоит создать отдельные группы, типа охотников за головами, которые придумали американцы, когда ловили объявленных в розыск грабителей банков.

"Узнали: там-то стоит "Леопард", и начинают охоту, пока не сожгут бронированную скотину. Главное, чтоб объявленный гонорар этим командам реально перепадал", — заключил журналист.

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