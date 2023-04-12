Responsible Statecraft: солдаты США и НАТО в зоне СВО способны спровоцировать эскалацию

Аналитики проанализировали секретные документы Пентагона и заявили, что США рискуют, если военные попадут в плен в зоне спецоперации на Украине.

Так, согласно информации, Вашингтон перебросил часть американских солдат на Украину.

"Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", — заявили аналитики Responsible Statecraft.

По мнению авторов, если американские военные попадут на Украину, то могут быть убиты или оказаться в плену. Власти США будут обязаны отреагировать, что может стать триггером к началу масштабной эскалации.

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