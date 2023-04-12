Сальдо: в Херсонской области готовы к контрнаступлению ВСУ, но шансов у них нет

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Херсонская область готова к наступательной операции киевского режима, однако у боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет шансов на успешное продвижение, следует из заявления врио руководителя региона Владимира Сальдо.

По его словам, уже сейчас ряд признаков указывают на обострение обстановки в Херсонской области. Он считает, что украинская армия попытается пойти в контрнаступление, однако бойцы РФ сорвут все захватнические планы Киева.

"Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить", — подчеркнул Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как пояснил политик, Вашингтон гонит ВСУ в контрнаступление, но Киев опасается поражения, поэтому тянет с исполнением приказа.

Ранее Сальдо предупредил о подготовке украинских войск к форсированию Днепра в Херсонской области.

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