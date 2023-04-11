Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществляют подготовку к форсированию Днепра, однако их действия обернутся провалом. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, на правобережье украинские боевики приступили к созданию ложных позиций, сбору плавательных средств, переброске дополнительных резервов и техники.
"Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются", — подчеркнул Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он считает, что ВСУ не смогут реализовать успешное форсирование из-за нехватки оружия и снарядов. При этом Сальдо не исключил крупных провокаций на Днепре или в Лимане, ведь киевский режим направил большое количество военных в эту зону боевых действий.
Как пояснил политик, все попытки украинской армии совершить прорыв в Херсонской области завершатся провалом.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.