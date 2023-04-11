Сальдо: ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, но их ждёт провал

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществляют подготовку к форсированию Днепра, однако их действия обернутся провалом. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, на правобережье украинские боевики приступили к созданию ложных позиций, сбору плавательных средств, переброске дополнительных резервов и техники.

"Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются", — подчеркнул Сальдо в беседе с РИА Новости.

Он считает, что ВСУ не смогут реализовать успешное форсирование из-за нехватки оружия и снарядов. При этом Сальдо не исключил крупных провокаций на Днепре или в Лимане, ведь киевский режим направил большое количество военных в эту зону боевых действий.

Как пояснил политик, все попытки украинской армии совершить прорыв в Херсонской области завершатся провалом.

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