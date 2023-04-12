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Пинчук: попытка освободить Херсон без продвижения на Одессу обернётся большими потерями

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Силовые структуры

Российская армия может отбить у ВСУ Херсон, как и другие населённые пункты на левом берегу Днепра, только в рамках дальнейшего движения вперёд. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Пинчук.

Пинчук: попытка освободить Херсон без продвижения на Одессу обернётся большими потерями

Аналитик считает, что Херсон стоит брать лишь с перспективой движения в сторону Николаева и Одессы.

Попытка военных РФ переправиться через Днепр и освободить Херсон обернётся большими жертвами и потерями. При этом итог может быть таким же, как осенью прошлого года, когда пришлось временно оставить город, заключил эксперт в беседе с телеканалом "Царьград".

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Сдача Херсона - хитрый план? ЖИВОВ: будет ядерный удар, танковый прорыв и зачистка
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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NYT: в США рассматривали сценарий нанесения удара по Кремлю
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