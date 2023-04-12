Российская армия может отбить у ВСУ Херсон, как и другие населённые пункты на левом берегу Днепра, только в рамках дальнейшего движения вперёд. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Пинчук.
Аналитик считает, что Херсон стоит брать лишь с перспективой движения в сторону Николаева и Одессы.
Попытка военных РФ переправиться через Днепр и освободить Херсон обернётся большими жертвами и потерями. При этом итог может быть таким же, как осенью прошлого года, когда пришлось временно оставить город, заключил эксперт в беседе с телеканалом "Царьград".
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