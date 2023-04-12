РИА Новости: Китай развернул у Тайваня ударную группировку, США вывозят с побережья самое ценное

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В прошлом году армия Китая "поиграла мускулами" после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, однако сейчас обстановка вокруг острова обострилась.

Как сообщает обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев, несколько дней назад глава Тайваня Цай Инвэнь провела встречу с новым спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Журналист отметил, что эти переговоры обернулись эскалацией, ведь ВС Китая сформировали возле острова авианосную ударную группировку, в которую включён новый корабль "Шаньдун".

"Очевидно одно: Китай приступил к отработке реальных сценариев конфликта вокруг Тайваня — конфликта прежде всего с США или их союзниками", — сказано в публикации.

Автор назвал действия КНР в 2022 году импровизацией, а в 2023-м — целенаправленными шагами. Как пояснил Косырев, власти Китая осознали, что договориться с американским президентом Джо Байденом о статусе Тайваня невозможно.

Обозреватель также подчеркнул: Вашингтон начал вывозить производство тайваньских чипов в США после того, как Китай ввёл ограничительные меры в отношении Тайваня. По его мнению, американцы могут оставить остров ни с чем.

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