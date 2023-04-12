МК: Кнутов рассказал, зачем ВСУ нужны американские истребители для весеннего наступления

Истребители F-16, которые Украина выпрашивает у Запада, нужны ей для весеннего наступления. Причём Киев чётко определил, как будет использовать эти самолёты, заявил военный эксперт полковник ПВО Юрий Кнутов в беседе с МК.

"Это возможность перехватывать дроны, в том числе "Герань-2", ведение противовоздушных боёв. Учитывая, что у F-16 есть ракеты большой дальности и более совершенные прицелы, то истребители могут использоваться и для нанесения ударов по наземным и морским целям, в качестве средства авиационной поддержки войск в ходе наступления. Вот задачи, которые должны решать F-16. НАТО с этим молчаливо соглашается", — объяснил аналитик.

Он также добавил, что уничтожать истребители на большой дальности позволяют российские комплексы С-300 и С-400.

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