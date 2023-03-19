Истребители НАТО перехватили самолёты России, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британские и немецкие истребители в пятницу перехватили российские самолёты, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом говорится в заявлении ВВС Великобритании. Также публикуются фото российских самолётов.

Два истребителя "Тайфун" перехватили российский военный пассажирский самолёт Ту-134, который летел в сопровождении двух истребителей Су-27 и военно-транспортного самолёта Ан-12.

Отмечается, что подобный перехват не является чем-то необычным для самолётов НАТО. Но впервые в этом участвовала сводная группа британцев и немцев.

В ВВС Британии добавили, что это уже второй подобный перехват у воздушных границ Эстонии за неделю.