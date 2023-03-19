Британские и немецкие истребители в пятницу перехватили российские самолёты, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом говорится в заявлении ВВС Великобритании. Также публикуются фото российских самолётов.
Два истребителя "Тайфун" перехватили российский военный пассажирский самолёт Ту-134, который летел в сопровождении двух истребителей Су-27 и военно-транспортного самолёта Ан-12.
Отмечается, что подобный перехват не является чем-то необычным для самолётов НАТО. Но впервые в этом участвовала сводная группа британцев и немцев.
В ВВС Британии добавили, что это уже второй подобный перехват у воздушных границ Эстонии за неделю.
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