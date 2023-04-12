Казак-разведчик: "Добротно горят танки Leopard"

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Командир разведки БАРС-16 (Кубань) с позывным "Белый" рассказал о ситуации на его направлении фронта под Спорным и о том, как бойцы уничтожают танки Leopard.

— БАРС-16 удерживает позиции, чтобы противник не прорвал оборону и не захватил важные участки по направлению к разветвлению городов. Также БАРС-16 помогает основным регулярным войскам, которые находятся на этом направлении, поддерживая штурмы огневой мощью, — сказал казак-разведчик.

По словам бойца, противник за последнюю неделю накопил более 10 тысяч живой силы и более 30 танков Leopard, а также крупнокалиберные установки. Но об умении ВСУ пользоваться западной техникой, "Белый" высказался скептически:

— Не очень эффективно их обучили. Были два танка сожжены уже. Очень хорошо, добротно они горят.

Помимо новости об уничтожении первых танков Leopard, "Белый" рассказал о возможности прорыва ВСУ на их участке:

— По моему личному мнению, противник — процентов на 70 — постарается прорваться, потому что здесь жизненно важная развилка для него. Как в поставках продовольствия, так и в поставках боекомплектов.

Настрой у командира разведчиков достаточно оптимистичный.

— Накаты идут. В принципе, с хорошей прогрессией они идут. Не без потерь, конечно. Но эффективно все-таки. Газоперекачку мы забрали, сейчас будем двигаться дальше. Дальше — уже на Спорное и ближе к Победе!

По материалам издания "Ваши Новости"