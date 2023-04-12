Дандыкин: если после победы РФ на Украине начнётся битва за Арктику, НАТО об этом пожалеет

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда Стокгольм решит вступить в североатлантический альянс НАТО, Запад попытается сделать Балтийское море внутренним морем.

США там тоже начали плавать, а недавно туда заходил их корабль с "Томагавками". Но это продолжится, плюс нельзя сбрасывать со счетов флот ФРГ, Нидерландов и Дании.

Об этом в интервью изданию "Украина.ру." сообщил замглавреда журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

Он отметил, что России надо делать соответствующие выводы, а также надо уделить безопасности торгового флота и морских путей, например, Северо-Восточного прохода.

"Пока же все основные корабли противника находятся на западе. А Северный флот по сути отвечает за весь Севморпуть. С этой целью мы сосредотачиваем там военные ледоколы. И островные гарнизоны оснащены ракетами. Так что к защите на Севере мы готовы. И противник об этом знает", — отметил Дандыкин.

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