Когда Стокгольм решит вступить в североатлантический альянс НАТО, Запад попытается сделать Балтийское море внутренним морем.
США там тоже начали плавать, а недавно туда заходил их корабль с "Томагавками". Но это продолжится, плюс нельзя сбрасывать со счетов флот ФРГ, Нидерландов и Дании.
Об этом в интервью изданию "Украина.ру." сообщил замглавреда журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
Он отметил, что России надо делать соответствующие выводы, а также надо уделить безопасности торгового флота и морских путей, например, Северо-Восточного прохода.
"Пока же все основные корабли противника находятся на западе. А Северный флот по сути отвечает за весь Севморпуть. С этой целью мы сосредотачиваем там военные ледоколы. И островные гарнизоны оснащены ракетами. Так что к защите на Севере мы готовы. И противник об этом знает", — отметил Дандыкин.
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