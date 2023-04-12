Применение ВКС РФ управляемых бомб, которыми забрасываются позиции армии Украины — это серьёзный вызов для Киева, который не имеет этому противодействия.
Об этом сообщил киевский военный эксперт Олег Стариков.
По его словам, аналогичные бомбы ВСУ, переданные американцами, не срабатывают из-за сильнейшего радиоэлектронного сопротивления армии РФ.
"Бомбы старые — ФАБ-500, 1500, 3000, пять и десять тысяч — есть такие бомбы. Но к ним приделали определенные устройства, которые с помощью GPS наводятся. И самолёты, которые их сбрасывают, бомбардировщики, они не заходят в зону действия противовоздушной обороны", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".
Эксперт отметил, что украинские бомбы, которые дали ВСУ западные союзники, не срабатывают, и система РЭБ у России на высоком уровне. И украинским вооружённым силам надо быть готовым к этому, подытожил Стариков.
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