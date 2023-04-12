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Захарова: передача боеприпасов с обеднённым ураном Украине не сойдёт с рук Великобритании

Силовые структуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила британские власти о последствиях поставок снарядов с обеднённым ураном ВСУ. Вместе с этим дипломат призвала Лондон "сохранить остатки трезвого мышления" и отказаться от решения о передаче подобного оружия.

Захарова: передача боеприпасов с обеднённым ураном Украине не сойдёт с рук Великобритании

Как напомнила Захарова, западные военные использовали боеприпасы с ядерным компонентом, например, в Югославии и Ираке.

"Пусть не надеются. В этот раз не сойдёт с рук преступная деятельность", — подчеркнула Захарова во время брифинга.

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Слив данных о наступлении ВСУ / Армения вступает в НАТО / Китай тянет Францию против США?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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