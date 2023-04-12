Захарова: передача боеприпасов с обеднённым ураном Украине не сойдёт с рук Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила британские власти о последствиях поставок снарядов с обеднённым ураном ВСУ. Вместе с этим дипломат призвала Лондон "сохранить остатки трезвого мышления" и отказаться от решения о передаче подобного оружия.

Как напомнила Захарова, западные военные использовали боеприпасы с ядерным компонентом, например, в Югославии и Ираке.

"Пусть не надеются. В этот раз не сойдёт с рук преступная деятельность", — подчеркнула Захарова во время брифинга.

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