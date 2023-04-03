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Минздрав Сербии о поставках снарядов с ураном ВСУ: "Не допустите, чтобы этот яд приехал в вашу страну"

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Силовые структуры

Руководитель Минздрава Сербии Даница Груичич попросила граждан Украины не позволить военным использовать боеприпасы с обеднённым ураном.

Минздрав Сербии о поставках снарядов с ураном ВСУ: "Не допустите, чтобы этот яд приехал в вашу страну"

"Не допустите, чтобы этот яд приехал в вашу страну", — сказала глава ведомства, передаёт "Россия-24".

Также министр призвала украинские власти не применять подобное оружие. Как объяснила политик, последствия использования можно будет заметить через пять лет. Вместе с этим Груичич подчеркнула, что полураспад обеднённого урана происходит 4,5 миллиарда лет.

Ранее евродепутат Мик Уоллес осудил Британию за решение поставить ВСУ снаряды с ядерным компонентом.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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