Минздрав Сербии о поставках снарядов с ураном ВСУ: "Не допустите, чтобы этот яд приехал в вашу страну"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минздрава Сербии Даница Груичич попросила граждан Украины не позволить военным использовать боеприпасы с обеднённым ураном.

"Не допустите, чтобы этот яд приехал в вашу страну", — сказала глава ведомства, передаёт "Россия-24".

Также министр призвала украинские власти не применять подобное оружие. Как объяснила политик, последствия использования можно будет заметить через пять лет. Вместе с этим Груичич подчеркнула, что полураспад обеднённого урана происходит 4,5 миллиарда лет.

Ранее евродепутат Мик Уоллес осудил Британию за решение поставить ВСУ снаряды с ядерным компонентом.

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