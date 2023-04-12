РВ: в Артёмовске военнослужащие ВС Украины прячут танки и другую технику во дворах домов

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага и личный состав ВСУ. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.

В городе ВСУ прячут танки и другую технику во дворах домов, но это их не спасает. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеокадры, снятые у жилого дома № 37 по улице Декабристов. Отмечается, что в боях за Бахмут формирования киевского режима потеряли сотни единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО на Украине ликвидирован командир роты нацбатальона ВС Украины Артур Асадов.