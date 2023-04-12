Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага и личный состав ВСУ. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.
В городе ВСУ прячут танки и другую технику во дворах домов, но это их не спасает. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеокадры, снятые у жилого дома № 37 по улице Декабристов. Отмечается, что в боях за Бахмут формирования киевского режима потеряли сотни единиц боевой техники.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО на Украине ликвидирован командир роты нацбатальона ВС Украины Артур Асадов.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.