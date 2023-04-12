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РВ: в Артёмовске военнослужащие ВС Украины прячут танки и другую технику во дворах домов

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага и личный состав ВСУ. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.

В городе ВСУ прячут танки и другую технику во дворах домов, но это их не спасает. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеокадры, снятые у жилого дома № 37 по улице Декабристов. Отмечается, что в боях за Бахмут формирования киевского режима потеряли сотни единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО на Украине ликвидирован командир роты нацбатальона ВС Украины Артур Асадов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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