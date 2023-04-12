Журналист Херш: военным ВС США запретили атаковать войска ВС России первыми

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский журналист Сеймур Херш проинформировал, что на территории Польши и Румынии находится две бригады ВС США, которые получили инструкцию не атаковать войска России первыми.

В Польше находится бригада 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединённых Штатов, которая активно проводит и проходит обучение около украинской границы. А в Румынии расположена бригада 101-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность военных может достигать 20 тысяч, сообщает журналист.

"Правила ведения боевых действий гласят, что они (Военные США. — Прим. ред.) не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке", — пишет Херш в материале для Substack.

Он отметил, ссылаясь на неких высокопоставленных лиц из разведки, что в США на самом деле могут не знать, что происходит в данных воинских формированиях. Кроме того, нет информации, с какой целью они размещены в Польше и Румынии: в рамках учений Североатлантического альянса или для того, чтобы противостоять войскам РФ, если в этом будет необходимость, значится в материале Херша.

Ранее журналист заявлял, что Штаты готовят черновик об окончании украинского конфликта.

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