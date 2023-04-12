Глава Пентагона Остин: у Киева есть план для начала наступления ВСУ, но детали знает только Зеленский

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на громкие заголовки СМИ о срыве контрнаступления ВСУ из-за утечки секретных данных Пентагона, министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин считает, что у Киева есть возможность его осуществить.

Кроме того, он отметил, что у Украины есть "прекрасный план" для начала наступления. Но все его детали знает только президент Владимир Зеленский и его окружение.

"Я только что разговаривал со своим коллегой в Украине, министром Алексеем Резниковым. Он и руководство Украины остаются сосредоточенными на выполнении поставленной задачи", — сказал Остин.

Глава Пентагона заявил также, что ВСУ уже обладают большей частью того, что необходимо для "дальнейшего успеха". В частности он указал на подготовку большого количества военнослужащих и передачу необходимого оружия Киеву.

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