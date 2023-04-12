Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: утечка данных Пентагона показала, что США и НАТО устроили бойню на Украине

На Украине происходит настоящая трагедия, а чиновники Запада говорят неправду о происходящем в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя "слив" в Сеть документов Пентагона с грифом "Секретно".

"Там происходит бойня, устроенная США и НАТО. Одно дело, если бы там сражались обученные и прошедшие подготовку войска с соответствующим оружием. Но Украина посылает на фронт ребят, набранных прямо с улицы и прошедших недельную базовую подготовку, не обеспечив их ни оружием, ни экипировкой", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее сообщалось, что из секретных документов Пентагона стало понятно, что у ВСУ имеются серьёзные проблемы с ПВО: боеприпасы к ним могут закончиться уже через несколько недель, поэтому анонсированное контрнаступление может быть под вопросом.

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