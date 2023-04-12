Китайские СМИ опубликовали новые фотографии документов Пентагона на Украине. Из них следует, что февраля ГУР перебросило под Артёмовск (Бахмут) спецназ. Ситуация в городе называется "катастрофической". Осталась лишь одна дорога, ВСУ практически окружены.
"Ключевой точкой считается возвышенность 204,8 с видом на основной логистический канал украинской армии в Бахмуте. В украинской армии считают, что если российская армия займёт эту возвышенность, то она может обойти единственный путь снабжения украинской армии", — говорится в документе.
Также есть информация, что Владимир Зеленский в конце февраля хотел атаковать город в Ростовской области. Какой именно, не указано. Но Валерий Залужный заявил, что ударных средств для подобных действий у ВСУ нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.