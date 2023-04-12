Из "слитых" документов Пентагона: ВСУ в Артёмовске на грани окружения и разгрома

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Китайские СМИ опубликовали новые фотографии документов Пентагона на Украине. Из них следует, что февраля ГУР перебросило под Артёмовск (Бахмут) спецназ. Ситуация в городе называется "катастрофической". Осталась лишь одна дорога, ВСУ практически окружены.

"Ключевой точкой считается возвышенность 204,8 с видом на основной логистический канал украинской армии в Бахмуте. В украинской армии считают, что если российская армия займёт эту возвышенность, то она может обойти единственный путь снабжения украинской армии", — говорится в документе.

Также есть информация, что Владимир Зеленский в конце февраля хотел атаковать город в Ростовской области. Какой именно, не указано. Но Валерий Залужный заявил, что ударных средств для подобных действий у ВСУ нет.

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