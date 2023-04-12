В Сети появился ролик, который опубликовали украинские военнослужащие из 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. На кадрах они ведут контактный бой с российскими военными, прячась в одной из квартир многоэтажного дома.
В этот раз одному из морпехов просто сказочно повезло, он чудом избежал попадания пули в голову и, вероятно, неминуемой смерти.
Всушник вёл огонь по противнику, но получил автоматную очередь в ответ. Пуля прошла в нескольких сантиметрах выше шлема.
Всё это оказалось записано на видео, которое снимал другой боевик, который оказался шокирован такой невероятной "удачей".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.