Морпех ВСУ избежал смерти во время контактного боя с военными РФ: пуля прошла над шлемом

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появился ролик, который опубликовали украинские военнослужащие из 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. На кадрах они ведут контактный бой с российскими военными, прячась в одной из квартир многоэтажного дома.

В этот раз одному из морпехов просто сказочно повезло, он чудом избежал попадания пули в голову и, вероятно, неминуемой смерти.

Всушник вёл огонь по противнику, но получил автоматную очередь в ответ. Пуля прошла в нескольких сантиметрах выше шлема.

Всё это оказалось записано на видео, которое снимал другой боевик, который оказался шокирован такой невероятной "удачей".