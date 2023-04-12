В Сети появилось видео уничтожения штаба с командирами ВСУ в бараках

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ювелирно отработали по штабу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео появилось в Telegram-каналах экспертов, анализирующих ход СВО.

Отмечается, что националисты обустроили командный пункт в бараках. Точку сбора живой силы и техники выследили военные РФ. Они дождались, когда командиры подразделений собрались на совещание в штабе и уничтожили их одним точным попаданием.

Добавим, где именно и когда снято видео, неизвестно.

Ранее снайперы ВС РФ рассказали, что ежедневно уничтожают диверсионные группы противника в Херсонской области.