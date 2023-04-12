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Генерал Гурулёв: если Киев собрался утопить Крым в крови, то выход у ВС РФ только один — силовой

Силовые структуры

Депутат Государственной думы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что у украинской власти "нет мозгов". Если бы Киев хотел контрнаступать, то он бы это делал, а не занимался анонсами и рекламой. Такое мнение он высказал в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале". Кроме того, у ВСУ нет ни средств, ни сил для наступления.

Генерал Гурулёв: если Киев собрался утопить Крым в крови, то выход у ВС РФ только один — силовой

Украинцы с малых лет вкладывают в голову своим детям ненависть к России, сейчас можно наблюдать издевательства над православными священниками. На сегодняшний день российским военным и руководителям необходимо много терпения и настойчивости, отметил Гурулёв.

"Если они (Украинцы. — Прим. ред.) собрались утопить весь Крым в крови, то выход у нас только один — силовой. Не помогут никакие денежные хабы Польши или мысли о том, что где-то будет другая Украина. Этот проект так или иначе будет закрыт, это понятно всем здравомыслящим. Есть вопросы по времени, которое понадобится: год, два, три, пять. Крайний срок — 27-30е годы", — сказал генерал.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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