Генерал Гурулёв: если Киев собрался утопить Крым в крови, то выход у ВС РФ только один — силовой

Депутат Государственной думы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что у украинской власти "нет мозгов". Если бы Киев хотел контрнаступать, то он бы это делал, а не занимался анонсами и рекламой. Такое мнение он высказал в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале". Кроме того, у ВСУ нет ни средств, ни сил для наступления.

Украинцы с малых лет вкладывают в голову своим детям ненависть к России, сейчас можно наблюдать издевательства над православными священниками. На сегодняшний день российским военным и руководителям необходимо много терпения и настойчивости, отметил Гурулёв.

"Если они (Украинцы. — Прим. ред.) собрались утопить весь Крым в крови, то выход у нас только один — силовой. Не помогут никакие денежные хабы Польши или мысли о том, что где-то будет другая Украина. Этот проект так или иначе будет закрыт, это понятно всем здравомыслящим. Есть вопросы по времени, которое понадобится: год, два, три, пять. Крайний срок — 27-30е годы", — сказал генерал.

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