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Politico: после утечки документов Пентагона в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления

0:57
Силовые структуры

Украинские чиновники всё больше злятся из-за продолжающихся утечек секретной информации Пентагона. Об этом пишет в статье обозреватель издания Politico Александр Уорд. Публицист считает, что правда об отношении Соединённых Штатов Америки взбесила представителей киевского режима.

Politico: после утечки документов Пентагона в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления

Особенно возмущены украинские власти "совершенно секретной" оценкой, согласно которой Киев  получит "только небольшие территориальные выгоды" от своей запланированной операции.

Некоторые люди в США продолжают в настоящее время сомневаться в успехе контрнаступления ВСУ и продолжают "колебаться", говорится в материале издания. По мнению автора публикации, это даёт основания для подозрений относительного того, насколько серьёзно Белый дом поддерживает цели Киева.

Напомним, об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в начале апреля.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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