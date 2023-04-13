Politico: после утечки документов Пентагона в Киеве стали сомневаться в успехе контрнаступления

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские чиновники всё больше злятся из-за продолжающихся утечек секретной информации Пентагона. Об этом пишет в статье обозреватель издания Politico Александр Уорд. Публицист считает, что правда об отношении Соединённых Штатов Америки взбесила представителей киевского режима.

Особенно возмущены украинские власти "совершенно секретной" оценкой, согласно которой Киев получит "только небольшие территориальные выгоды" от своей запланированной операции.

Некоторые люди в США продолжают в настоящее время сомневаться в успехе контрнаступления ВСУ и продолжают "колебаться", говорится в материале издания. По мнению автора публикации, это даёт основания для подозрений относительного того, насколько серьёзно Белый дом поддерживает цели Киева.

Напомним, об утечке секретных данных Пентагона в соцсети стало известно в начале апреля.

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