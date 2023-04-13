ФСБ: соучастником убийства Владлена Татарского является гражданин Украины Денисов

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Покушение на военкора Владлена Татарского, в результате которого он погиб, было организовано спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным силовиков, у террористки Дарьи Треповой, пронёсшей бомбу в кафе, был сообщник Юрий Денисов. Он прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в Московскую область, где собирал сведения о Татарском.

После совершения теракта 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура объявления Денисова в международный розыск.

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