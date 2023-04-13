ТАСС: ВСУ отправляют через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций армии России

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный с позывным Черномор сказал, что армия Украины на Херсонском направлении сажает на лодки манекены. Таким образом ВСУ пытаются узнать, где расположены огневые точки Вооружённых сил РФ, объяснил собеседник ТАСС.

"Если вести огонь со всех позиций сразу, то ВСУ зафиксируют. Будут прилёты артиллерии", — отметил военный.

По данным Черномора, российские солдаты заметили лодки с манекенами на Днепре. Также военный заявил, что противник безуспешно пытался атаковать позиции ВС РФ через водоём.

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