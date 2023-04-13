РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), в зоне спецоперации был замечен в США. Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна" в своём Telegram-канале. По их данным, танк перевозился в штате Луизиана.

Репортёры напомнили, что Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ был захвачен боевиками 92-й бригады ВСУ в Купянском районе Харьковской области в сентябре прошлого года.

Видимо, трофей забрали американские хозяева Украины с целью изучения или для каких-то выставочных мероприятий, предположили авторы канала.

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