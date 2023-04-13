Военкор Руденко показал кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко обнародовал кадры уничтожения позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Спорное ДНР.

По его словам, российские бойцы сокрушили позиции украинских военных с помощью артиллерийских установок. На видеозаписи видно, как техника РФ наносит прицельные удары по противнику.

"Артиллеристы ВС РФ уничтожают в районе Спорного позиции боевиков ВСУ", — подписал военкор опубликованный ролик в Telegram-канале.

Ранее Руденко сообщил, что украинские подразделения не выдерживают натиска российской армии у Спорного. Как пояснил журналист, артиллерийские установки РФ регулярно наносят сокрушительные удары по укрепрайонам ВСУ в этой зоне боевых действий.