Военный корреспондент Андрей Руденко обнародовал кадры уничтожения позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Спорное ДНР.
По его словам, российские бойцы сокрушили позиции украинских военных с помощью артиллерийских установок. На видеозаписи видно, как техника РФ наносит прицельные удары по противнику.
"Артиллеристы ВС РФ уничтожают в районе Спорного позиции боевиков ВСУ", — подписал военкор опубликованный ролик в Telegram-канале.
Ранее Руденко сообщил, что украинские подразделения не выдерживают натиска российской армии у Спорного. Как пояснил журналист, артиллерийские установки РФ регулярно наносят сокрушительные удары по укрепрайонам ВСУ в этой зоне боевых действий.
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