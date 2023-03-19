Военкор Руденко: в районе Спорного трещит оборона армии Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Спорного оборона националистов Вооружённых сил Украины не выдерживает натиска российских бойцов.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Он отмечает, что артиллерия ВС РФ ежедневно уничтожает укрепрайоны боевиков ВСУ.

"Но после каждого подтверждённого уничтожения личного состава врага на том же месте уже на следующее утро вырастает равнозначное количество украинских военных. И карусель повторяется заново", — подчеркнул Руденко.

По его словам, иногда на одной позиции неонацисты теряют каждый день по несколько взводов. Однако киевский режим не считается с потерями и ежедневно кладёт пачками собственных людей.