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Генерал-лейтенант Соболев призвал возродить ядерный поезд для успешного сдерживания США

0:40
Силовые структуры

Российский парламентарий Виктор Соболев заявил, что в стране стоит восстановить дивизии с боевыми железнодорожными ракетными комплексами (БЖРК). Таким образом Москва сможет эффективнее сдерживать Вашингтон, отметил генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант Соболев призвал возродить ядерный поезд для успешного сдерживания США

"БЖРК наиболее неуязвимы для противника", — сказал военный во время конференции "Роль и место ядерного оружия в современном мире".

При этом, по словам члена Госдумы, шахтные установки, лодки и стратегические бомбардировщики являются лёгкими мишенями.

Ранее Соболев призвал Россию завершить спецоперацию и объявить Украине войну.

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«Баргузин» (БЖРК): Зачем России ракеты на рельсах
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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