Генерал-лейтенант Соболев призвал возродить ядерный поезд для успешного сдерживания США

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский парламентарий Виктор Соболев заявил, что в стране стоит восстановить дивизии с боевыми железнодорожными ракетными комплексами (БЖРК). Таким образом Москва сможет эффективнее сдерживать Вашингтон, отметил генерал-лейтенант.

"БЖРК наиболее неуязвимы для противника", — сказал военный во время конференции "Роль и место ядерного оружия в современном мире".

При этом, по словам члена Госдумы, шахтные установки, лодки и стратегические бомбардировщики являются лёгкими мишенями.

Ранее Соболев призвал Россию завершить спецоперацию и объявить Украине войну.

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