Российский парламентарий Виктор Соболев заявил, что в стране стоит восстановить дивизии с боевыми железнодорожными ракетными комплексами (БЖРК). Таким образом Москва сможет эффективнее сдерживать Вашингтон, отметил генерал-лейтенант.
"БЖРК наиболее неуязвимы для противника", — сказал военный во время конференции "Роль и место ядерного оружия в современном мире".
При этом, по словам члена Госдумы, шахтные установки, лодки и стратегические бомбардировщики являются лёгкими мишенями.
Ранее Соболев призвал Россию завершить спецоперацию и объявить Украине войну.
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