"Упадочное, конечно, настроение": пленный боевик рассказал о панике в ВСУ

В Вооружённых силах Украины царят упаднические настроения. Об этом рассказал пленный украинский боевик Александр Моцак.

По его словам, за все то время, которое он находился на линии соприкосновения, он не видел ни танков, ни снарядов, ни западного оружия. Вместо бронемашин и обещанных новейших систем вооружения боевики передвигаются на "мотолыгах" — тягачах МТ-ЛБ.

"Упадническое, конечно, настроение. Исходя из того, что у нас есть, я думаю, что мы отойдём", — резюмирует Моцак.

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