Марков: ВСУ начали атаковать аэропорты в России, пытаясь обмануть и усыпить Москву

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков, комментируя атаки украинских дронов на РФ, сообщил, что Москва сейчас выступает в качестве жертвы, которую Киев намерен "усыпить".

Он напомнил, что в Белгороде на территории аэропорта упал беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой. По словам эксперта, киевский режим пытается "варить лягушку на медленном огне", то есть разбивать большое действие на мелкие шаги.

"ВСУ начали атаковать аэропорты в России. Пока неработающие", — подчеркнул Марков в Telegram-канале.

Избранная стратегия мелких шагов позволяет Украине избежать резкой реакции жертвы, которой сегодня является Россия, считает политолог. Специалист убеждён: Москву стремятся "обмануть и усыпить", чтобы она не смогла "действовать жёстко".

Ранее Марков заявил, что ВС России применят стратегию Курской битвы при наступлении украинской армии. Как пояснил эксперт, бойцам РФ нужно дождаться атаки ВСУ, поймать их и "перемолоть".

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