Украинские войска в Артёмовске практически окружены. Ситуация в городе катастрофическая. Это отмечает и Запад. Бывший офицер спецназа, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему ВСУ не смогут удержать Бахмут.
Киевское командование перебрасывает резервы в Часов Яр. Оттуда же ведутся обстрелы и замечены попытки контратаки. Что касается спецподразделений ВСУ, которые переброшены в Константиновку, то они могут лишь совершать диверсии и террористические акты, атаковать они не способны, отметил Матвийчук.
Наступать противник не может так как у него нет ни артиллерии, ни тяжёлой техники, ни боеприпасов. Но Киев прикроется "слитыми" документами Пентагона.
"Как только украинские солдаты покинут свои укрепрайоны и убежища, их тут же накроют наши ВВС и артиллерия. Вообще сейчас складывается очень интересная ситуация. В связи с публикацией секретных документов и слива планов, у Киева появляется классная "отмазка": "Мы хотели наступать, мы были готовы, но русские украли у нас план, поэтому мы наступать не будем"", — сказал Матвийчук в разговоре с МК.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".