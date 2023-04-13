МК: военный эксперт Матвийчук заявил, что ВС Украины не смогут удержать Артёмовск

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска в Артёмовске практически окружены. Ситуация в городе катастрофическая. Это отмечает и Запад. Бывший офицер спецназа, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему ВСУ не смогут удержать Бахмут.

Киевское командование перебрасывает резервы в Часов Яр. Оттуда же ведутся обстрелы и замечены попытки контратаки. Что касается спецподразделений ВСУ, которые переброшены в Константиновку, то они могут лишь совершать диверсии и террористические акты, атаковать они не способны, отметил Матвийчук.

Наступать противник не может так как у него нет ни артиллерии, ни тяжёлой техники, ни боеприпасов. Но Киев прикроется "слитыми" документами Пентагона.

"Как только украинские солдаты покинут свои укрепрайоны и убежища, их тут же накроют наши ВВС и артиллерия. Вообще сейчас складывается очень интересная ситуация. В связи с публикацией секретных документов и слива планов, у Киева появляется классная "отмазка": "Мы хотели наступать, мы были готовы, но русские украли у нас план, поэтому мы наступать не будем"", — сказал Матвийчук в разговоре с МК.

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