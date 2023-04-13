Кнутов заявил о беспомощности украинской ПВО против полутонных авиабомб ВС РФ ФАБ-500

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ бьёт тревогу из-за применения высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500 российскими войсками. Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов отметил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не замечают бомбы, поскольку комплексы ВСУ устарели и находятся в запущенном состоянии. Кроме того, массированные удары ВС РФ серьёзно повредили системы противника, указал он.

"У Украины есть небольшое количество комплексов, поставленных странами НАТО, но их недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны", — объяснил Кнутов в беседе с "МК".

Более того, для попадания в корректируемую авиабомбу необходим особый алгоритм, который встроен в зенитный ракетный комплекс. Однако на вооружении украинской армии систем с такой программой нет, отметил эксперт.

Кнутов не исключил, что Россия начнёт применять более мощные бомбы массой до трёх тонн в качестве высокоточных корректируемых авиационных боеприпасов.

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