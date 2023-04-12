Военкор Филатов: ВС РФ поразили пытавшихся навязать бой военных ВСУ в Донбассе

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии решили навязать солдатам ВС РФ бой, эвакуируя своего раненого сослуживца. Однако российские войска ликвидировали противника. Об этом рассказал военный корреспондент RT Андрей Филатов.

"У них замысел какой? Пострелушки с нами завязать", — заявили на опубликованном видео за кадром.

Группировка ВСУ контролировала трассу на населённые пункты Константиновка и Красногоровка в ДНР. Боевики на протяжении долгого времени занимали выгодное положение, которое позволяло им удерживать подступы к так называемому Шервудскому лесу. Однако манёвры ВС РФ выбили неприятеля с этого участка, отметил Филатов.